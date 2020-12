Francesco Oppini: “Dayane Mello? Il suo fascino ha creato discussioni dentro casa mia”

Francesco Oppini ha abbandonato la Casa del GF Vip prima del tempo, rifiutando di proseguire il suo percorso televisivo fino a febbraio, periodo a cui è stata rimandata la fine del reality di Canale 5. Per il figlio di Alba Parietti, dunque, questo è il tempo di tracciare un bilancio della sua esperienza, confidato nel corso del format social ‘Casa Chi’ in un dialogo che ha raccontato i reali motivi che lo hanno spinto a prendere la decisione di lasciare il programma, ma anche i rapporti stretti con alcuni dei compagni di avventura, tra cui Dayane Mello.

Francesco Oppini su Dayane Mello: “Il suo fascino ha creato discussioni dentro casa mia”

Nelle prime settimane del reality, la modella brasiliana non ha nascosto di essere molto attratta da Oppini che, felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, ha messo in chiaro da subito il rispetto irremovibile per la donna che lo aspettava fuori dalla Casa. Durante la diretta Instagram con Casa Chi, Francesco è tornato sulla questione e sul rapporto con Dayane, molto cambiato durante la sua permanenza nella Casa.

“Il mio giudizio su di lei è sospeso. Non penso che Dayane sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa”, ha spiegato: “Nelle prime tre settimane, era un’altra persona. Ha una storia dura, avere un’infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un’ora dopo pensa altro e uscendo, mi sono reso conto che quello che vedevamo nella Casa era un centesimo dei confessionali”. Quanto alla possibilità di essere attratto da lei, l’ex concorrente ha ammesso come l’argomento sia stato oggetto di discussioni in famiglia e non solo: “Cedere al fascino di Dayane? I miei amici hanno sperato che io non cadessi in qualche tranello emotivo. Comunque questa cosa ha creato discussioni, sia dentro che fuori casa mia”.

Perché Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip

Francesco Oppini ha poi spiegato il motivo ufficiale per cui ha voluto lasciare la casa del GF Vip, ovvero la necessità di ricongiungersi proprio con la fidanzata Cristina Tomasini. "Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto – ha dichiarato - Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza".

E ancora: "Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente".