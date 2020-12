Il video della prima sera di Francesco Oppini fuori dal GF Vip: eccolo con mamma e fidanzata

Francesco Oppini è finalmente tornato tra le braccia delle donne della sua vita, ovvero la mamma Alba Parietti e la fidanzata Cristina Tomasini. Un desiderio, quello di ricongiungersi con la famiglia, che lo ha portato ad abbandonare il Gf Vip anzitempo, visto che la conclusione era stata fissata per il prossimo febbraio. E così ieri sera i tre si sono immortalati durante la prima cena post reality show.

Francesco Oppini dopo il Gf Vip, la serata con mamma e fidanzata

Seduti al tavolo ci sono appunto Francesco, Alba e Cristina. Occasione del video è la forte passione di Oppini per il calcio. Nonostante non veda la compagna da tempo, infatti, il ragazzo sembra più coinvolto dalla partita della Juventus. "Voi penserete che è uscito dalla casa del Gf Vip. C'è chi tifa per Tommaso, chi per Cristina e chi solamente per la Juve", scherza la showgirl, in riferimento all'innamoramento di Tommaso per Francesco e al triangolo con la fidanzata. Nell'inquadratura, infatti, vediamo Oppini alzarsi e mettersi sul divano. "Non c'è lotta, si perde a mani basse", commenta la compagna.

Un idillio familiare finalmente ritrovato per la famiglia di Parietti. Da sempre Alba apprezza Cristina, legata al figlio da circa due anni. Nata a Bergamo nel 1984, la ragazza fa coppia con Francesco da un paio d'anni. Non è noto quale sia la professione, ma di certo c'è che è laureata ed è una grande appassionata di danza ed arte. Ad accomunarla a Francesco è la passione per lo sport e in particolare per i motori, dal momento che collabora con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia.

Intanto Tommaso Zorzi ha il cuore spezzato

Intanto, all'interno della Casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi prova a ricostruire il suo cuore spezzato. "Da un lato vedere Francesco mi ha fatto bene - ha ammesso nel pomeriggio di ieri - Mi ha detto delle cose molto belle. I suoi occhi facevano trasparire tutto l’affetto che ha per me. Dall’altro rivederlo mi ha fatto rimpiombare nella sofferenza. Non ho paura che possa cambiare qualcosa. Adesso no, quella parte è decaduta. Però rimane il fatto che quando l’ho rivisto… Una gioia mai". Ci vorrà del tempo ma prima o poi la delusione lascerà spazio ad un nuovo equilibrio: "Non vedo l’ora che mi passi e rimanga solo un’amicizia".

In basso, il video di Francesco Oppini dopo il Gf Vip