Francesco Oppini e Cristina Tomasini, la rottura sembra certa: lei risponde così

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? La domanda impazza da qualche mese sui social, dove i due hanno smesso di farsi vedere insieme, e a togliere (o quasi) ogni dubbio è lei. Dopo tanti rumors su una loro crisi, Cristina risponde alla domanda di un follower lasciando poco spazio ai dubbi. "Sei ancora innamorata?" le chiedono tra i commenti a un post su Instagram, e lei taglia corto: "Innamorata della vita". Qualche giorno fa aveva scritto in una storia: "Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura", ma questa volta il messaggio è evidentemente molto più chiaro.

Nessun riferimento a Francesco, a cui non ha neanche fatto gli auguri per il compleanno, almeno sui social. I due sembrano ormai lontani e decisi a prendere ognuno la sua strada dopo 4 anni di relazione. Una rottura inimmaginabile pensando all'amore eterno dichiarato dal figlio di Alba Parietti appena un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip, che lasciò proprio per tornare dalla fidanzata che avrebbe voluto sposare. Ma questo matrimonio, evidentemente, non si doveva fare.

Chissà come l'avra presa Alba Parietti, legatissima alla nuora. La soubrette le aveva dichiarato pubblicamente tutto il suo affetto proprio mentre il figlio era nel loft di Cinecittà: "Ami la tua famiglia di persone solide e buone come mi dice Francesco - aveva scritto in una lettera - Sei la donna che ogni madre vorrebbe che il proprio figlio amasse. Ami i gatti e la lettura, gli amici di Francesco e sei stata da subito un'amica per me".