Francesco Oppini ha una nuova fidanzata. Ecco chi è (e la prima foto insieme)

Francesco Oppini ha un nuovo amore. Dopo la fine della sua relazione con Cristina Tomasini, terminata anche se nessuno dei due ne ha mai parlato ufficialmente, il figlio di Alba Parietti ha ritrovato la felicità con un'altra donna che ha mostrato a tutti, con orgoglio, nelle sue stories su Instagram. Di chi si tratta? Di una cerca Francesca, una ragazza bionda e molto bella che avrebbe fatto tornare il sorriso sul volto di Oppini. L'ex concorrente del Gf Vip 5, infatti, si è mostrato felicissimo al fianco della sua nuova fiamma che l'ha raggiunto durante le sue vacanze a Sanremo.

"E se poi arriva lei..." ha scritto Oppini sulla foto che rivela il volto della donna con cui sta adesso, di cui ci mormorava già da qualche settimana, pubblicata sul suo profilo Instagram con la canzone di Diodato, Fai Rumore, di sottofondo.

Adesso, quella misteriosa donna ha un volto e un nome, quello di Francesca. Oppini ha, infatti, ufficializzato la sua nuova love story sui social mostrandosi insieme alla sua fidanzata tra balli, abbracci e tanto divertimento. La nuova compagna di Francesco, però, non è la prima volta che compare nelle sue stories Instagram. Già qualche giorno fa, i fan dell'opinionista di Tiki Taka, avevano notato la presenza di una misteriosa donna sul suo profilo ma, solo oggi, è arrivata la presentazione ufficiale.

Non si sa ancora se Francesco abbia fatto le presentazioni anche in famiglia ma sembrerebbe proprio di sì perché quache giorno fa, il figlio della Parietti, era andato a trovare suo zio proprio in compagnia della donna. E chissà cosa pensa di lei mamma Alba, non ci resta che aspettare ulteriori news per scoprirlo.