Francesco Oppini si sbottona: "Il vero motivo per cui ho lasciato il Gf Vip? Un'agonia personale"

Un percorso ricco di soddisfazioni ma anche segnato da alcune preoccupazioni quello di Francesco Oppini al Gf Vip. A rivelarlo è il direttore interessato, che ammette di aver abbandonato la Casa anzitempo anche per evitare che si protraessero alcune situazioni di sofferenza che si stavano creando all'interno del loft di Cinecittà.

Perché Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip

Oppini ha lasciato il gioco la scorsa settimana, rifiutando di proseguire fino a febbraio, data a cui è stata rimandata la conclusione del reality show di Canale 5. Il motivo ufficiale è stata la necessità di ricongiungersi con la fidanzata Cristina Tomasini. "Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto - dichiara oggi a Casa Chi, il format web ideato da Alfonso Signorini - Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza".

E ancora: "Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente".

Il rapporto con Tommaso Zorzi (e il pronostico sul vincitore)

Com'è noto, il percorso di Francesco è stato segnato dalla forte complicità instaurata con Tommaso Zorzi appunto, di professione influencer e colpito dall'uomo al punto da innamorarsene. E così oggi, mente Zorzi prova a ridimensionare i suoi sentimenti ("Sono sprofondato nella sofferenza dopo averlo rivisto", ha ammesso al termine dell'incontro con Francesco la scorsa settimana), Francesco fa un bilancio della sua esperienza nella trasmissione.

Infine, un pronostico sul vincitore. "Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando".