Francesco Oppini si confida in diretta: "La naturalezza delle carezze con Tommaso"

Se c’è una certezza che questa edizione del GF Vip ha lasciato agli appassionati del reality, è l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nata davanti alle telecamere che ogni giorno hanno registrato la loro crescente complicità. Una conoscenza diventata legame anche ora che il figlio di Alba Parietti è fuori dal gioco, quella tra i due concorrenti, al centro delle cronache mediatiche sia all’indomani dell’abbandono anticipato di Oppini che ha suscitato la reazione disperata di Zorzi (sincero nell’ammettere di essersi innamorato di lui), sia oggi, durante la puntata di ‘Mattino 5’ che ha visto tra i protagonisti Francesco.

Francesco Oppini sugli abbracci con Tommaso Zorzi: "Per me è una cosa naturale"

Ospite del programma mattutino di Canale 5, Francesco Oppini ha commentato i gesti affettuosi scambiati con Tommaso Zorzi durante i giorni trascorsi nella Casa: “Sono uno molto empatico e affettuoso con i miei amici stretti”, ha spiegato a Federica Panicucci: “In un momento in cui non ci si può abbracciare, quelle cose là dentro erano una delle poche cose positive. Mi sorprendo del fatto che siccome ci sono due orientamenti sessuali differenti, questa cosa debba passare come qualcosa di strano. Mi fanno i complimenti perché mi dicono che ho abbattuto delle barriere, ma dentro di me queste barriere non esistono, è una cosa naturale”.

E ancora: “Tommaso è un coccolone, molto sensibile erano gesti fatti anche per cercare un punto di appoggio, di forza”, ha aggiunto Oppini, confermando così la stessa spontaneità emersa durante le settimane all’interno della Casa che tanto ha conquistato il pubblico.