Francesco Paolantoni nudo per lo scudetto del Napoli: il video è virale

Francesco Paolantoni lo aveva promesso in una puntata de Le Iene: "Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate". E così è stato: l'attore ha onorato la promessa passeggiando per il lungomare di Napoli coperto solo dalla sciarpa della squadra partenopea e da una pentola, circondato da tifosi in festa. Il gesto è stato documentato da diversi video pubblicati sui social dove, subito dopo la vittoria del campionato, in molti avevano chiesto pure a Marisa Laurito di esporsi. Lei, però, ha precisato: "Ma quale spogliarello? Non ho l’età. Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto... Con tutto l’amore per il Napoli mi sembra un po' troppo". Al suo posto però, ecco arrivare la performance di Paolantoni.