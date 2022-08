Francesco Renga canta "Angelo" e chiama la figlia sul palco: il video è emozionante

Lei è nel pubblico, gli occhi le brillano mentre il papà canta la canzone che le ha dedicato prima della nascita, così lui decide di invitarla sul palco per omaggiarla ancora una volta del suo amore. Parliamo di Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco, che è stata protagonista dell'ultimo concerto del cantante a Civitavecchia, in provincia di Roma. La clip è diventata virale in poche ore.

Nel video, vediamo Jolanda non staccare gli occhi di dosso al padre, mentre lui sta intonando il ritornello. Da sottopalco, poi, la ragazza sale in scena con l'artista bresciano e i due si stringono in un affettuoso abbraccio. Come ricorderanno i fan di Renga, fu proprio il brano "Angelo" a garantirgli la vittoria al festival di Sanremo. Jolanda, avuta dall'attrice Ambra Angiolini, è la primogenita della coppia, poi è arrivato Leonardo, tre anni dopo.

"Ieri a Civitavecchia veramente tantissimi - ha scritto Renga su Instagram - siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso… ecco. Il mio amore gigante Jolanda Renga, che ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate". Dopo l'addio ad Ambra, che decise lui di lasciare, oggi Renga risulta ancora legato a Diana Poloni, ristoratrice conosciuta quando ancora il matrimonio con l'attrice non era ufficialmente concluso.