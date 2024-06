Francesco Renga, l'emozionante sorpresa dei figli: "Quello che ricordo è sempre davanti a me"

Sono 56 gli anni che oggi, 12 giugno, Francesco Renga ha iniziato a festeggiare già a mezzanotte grazie all'emozionante sorpresa che i figli hanno organizzato per lui. Il cantante ha voluto condividere la piccola festicciola casalinga sui social, con un video che ha raccolto le immagini di lui che soffia sulle candeline della torta preparata per l'occasione, Jolanda che gli porge la bustina con il suo regalo, Leonardo che siede in cucina e poi una serie di fotografie che raccontano la loro vita insieme. Una vita di cui fa parte anche Ambra Angiolini, madre dei suoi "bambini" ormai cresciuti (Jolanda ha 20 anni, Leonardo 18) che compare in uno degli scatti che scorrono come un film dove si racconta di un passato pieno di amore.

"Sorpresa dei miei “bambini” stanotte… e sono 56! Più o meno… quello che ricordo è sempre davanti a me o nel mio cuore! Grazie a tutti per l’amore" ha scritto Renga a corredo del video che in poche ore ha superato i 10mila like ed è stato travolto dall'affetto dei follower. "Tutto l’Amore che hai intorno è super meritato. Chi genera Amore e dà Amore come fai Tu non può non riceverne altrettanto e oltre", il pensiero di uno dei tanti utenti.

Il legame tra Ambra Angiolini e Francesco Renga

Anche se non sono più una coppia, Ambra Angiolini e Francesco Renga sono legatissimi. L'attrice e il cantante trascorrono molto tempo insieme e continuano a condividere momenti importanti, come ad esempio il compleanno di lei o la cena insieme per i 18 anni di Leonardo, il loro secondogenito. "Due persone separate possono ancora dirsi 'ti amo'. Superata la delusione e la rabbia ci si può ritrovare. A me è successo e non per il bene dei figli, ma per essere persone migliori" ha detto di recente Ambra parlando dell'ex compagno: "Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell'amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli". Una dimostrazione d'amore che è stata accolta con grande emozione anche da Iolanda che, rispondendo a chi ha criticato le dichiarazioni della madre, ha affermato: "Cerchiamo di andare oltre il significato più banale delle parole "Ti amo" e forse sarà chiaro quello che significa "amare" qualcuno anche dopo".