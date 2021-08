Francesco Renga e Diana pazzi d'amore, scoppia la passione in barca: le foto scattate dei paparazzi

Passione alle stelle per Francesco Renga, 53 anni, e la sua Diana Poloni 40. Immortalati in una mini-crociera al largo di Portisco, in Sardegna, il cantante e l'imprenditrice nel campo della ristorazione si scambiano baci ed effusioni che lasciano intendere come l'amore, scoppiato ormai cinque anni fa, sia più complice che mai. La turbolenta storia con Ambra Angiolini, durata undici anni, è un ricordo lontano per il cantautore friulano.

La gita di passione in barca

In questi giorni Francesco e Diana si sono concessi una gita in mezzo al mare ospiti della barca dell'amico Stefano Jervolino, che ogni anno invita Renga a trascorrere un po' di tempo insieme e che fu anche suo testimone di nozze ai tempi del matrimonio con Ambra. Le foto dei paparazzi parlano chiaro: tra il cantante e la biondissima compagna (bellissima nel suo costume intero nero) il sentimento è sempre più forte. Presi dalla spensieratezza tipica delle vacanze, i due improvvisano anche una danza a prua.

I sospetti di crisi

Nessuna crisi di coppia dunque, a differenza di quanto si poteva sospettare nelle scorse settimana. A far pensare alla maretta erano stati, in particolare, due indizi: la latitanza dei due a mostrarsi insieme negli ultimi mesi e lo scambio bollente avuto da lui su Instagram con la collega Anna Tatangelo, con cui però c'è solo una complice amicizia. L'amore, insomma, continua, seppure entrambi sono allergici all'idea di sposarsi di nuovo.

I rapporti di Renga con l'ex Ambra Angiolini

Intanto, Ambra avrebbe superato crisi col nuovo compagno Massimiliano Allegri. Il rapporto tra Renga e la ex è tornato finalmente ad essere sereno dopo i malumori seguiti alla rottura. A dimostrarlo la difesa a spada tratta sfoderata da lei durante l'ultimo Festival di Sanremo, quando lui è finito nel mirino degli attacchi e il tenero scambio di sguardi avvenuto sul palco del Primo Maggio, dove lei era conduttrice e lui ospite: ad unirli, è soprattutto l'amore per i figli Jolanda e Leonardo.