Le parole di Francesco Renga dopo la morte del papà: "Finalmente è di nuovo insieme a mia madre"

Francesco Renga rompe il silenzio sui social dopo la morte del papà. Il signor Salvatorico aveva 91 anni ed era malato di Alzheimer, malattia che negli ultimi tempi lo aveva costretto al ricovero in una Rsa di Brescia e che lo aveva fatto piombare in una realtà priva di ricordi, se non quelli legati alla moglie Jolanda - morta a soli 52 anni - come ha dichiarato il cantante.

Francesco Renga ricorda il papà scomparso

Su Instagram l'artista ha condiviso una sua foto molto intensa, scattata sul set del video di 'Dimmi'. "Mio padre se n'è andato - scrive - Mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre, Jolanda, il suo unico grande amore. È questa speranza che mi aiuterà a sopportare la sua mancanza, voglio poi ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato i loro messaggi di affetto e vicinanza. Grazie di cuore a tutti".

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di fan, amici e colleghi che in questo momento si stringono con affetto intorno a Francesco Renga e al suo profondo dolore. Un "abbraccio forte" arriva da Vasco Rossi, ma ci sono anche i Moda, Ermal Meta, Rudy Zerbi, Rita Bellanza e Nek, che scrive: "Ti vogliamo bene Fra. Che Dio accolga il tuo papà". Un calore che sicuramente aiuterà il cantante ad affrontare questo momento così difficile.