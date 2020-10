Il messaggio di Francesco Renga a Silvia Toffanin: "Il dolore non passerà mai, ma saprai conviverci"

Dopo Michelle Hunziker, anche Francesco Renga ha voluto dare il suo messaggio di supporto a Silvia Toffanin, oggi in onda con 'Verissimo' dopo la morte della mamma Gemma Parison. Occasione è stato il ricordo di papà Salvatorico, scomparso dieci giorni fa: "Non avere paura, il pudore del dolore è qualcosa che va esorcizzato. Io lo faccio tramite canzoni, tu stai facendo qui, adesso, anche se ti può sembrare assurdo", ha detto il cantante.

Il messaggio di Francesco Renga a Silvia Toffanin

Salvatorico Renga, 91 anni e papà di Francesco, è morto in una rsa dopo una battaglia contro l'Alzheimer. "Papà era di origine sarde ed è un uomo incredibile che ha fatto una bella vita - ha dichiarato il cantante - Non era un ragazzino, ma era davvero stanco. Aveva una malattia tremenda che lo aveva allontanato da tutto. L'unica cosa ha ricordato fino all'ultimo è stata mia madre Jolanda, l'ha nominata fino alla fine. Prima ti parlavo del 'pudore del dolore': ecco, io penso che questa cosa vada superata. Questi sono giorni allucinanti in cui ti sembra che il tempo si sia fermato e non vedi altro che quello strazio che non ti lascia mai. E non ti lascerà mai, ma ti abituerai a conviverci. Tirarlo fuori è un modo per viverci meglio. Perché questo è quello che vogliono i nostri genitori, ovvero la nostra felicità".

Silvia ha accolto il supporto: "Oggi i tuoi consigli sono preziosi, sei molto utile", ha risposto commossa.

Il rapporto di Francesco Renga con i figli

Nel corso dell'intervista, Renga - che anni fa ha perso anche la mamma Jolanda - ha parlato anche del rapporto con i figli avuti dall'ex compagna Ambra Angiolini. "Sono adolescenti nel periodo più difficile in cui essere adolescenti - ha confidato - L'altroieri Leonardo si è iscritto per il patentino e sta tutto il giorno a guardare quel motorino che ancora non può usare. Qando cresci dei figli, tu cresci con loro: ti sorprendono quotidianamente. Capisci molto del tuo rapporto con i tuoi genitori anche relazionandoti coi tuoi figli".

