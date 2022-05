Francesco Rutelli si commuove in tv dopo il videomessaggio della figlia

Francesco Rutelli è stato ospite di Serena Bortone nella puntata di venerdì 27 maggio di Oggi è un altro giorno. Oltre a parlare della sua vita professionale, l'ex sindaco di Roma, sposato con Barbara Palombelli da quarant'anni, ha anche avuto modo di aprirsi sul privato e sui suoi quattro figli. Giorgio, il primogenito, è nato nel 1982 ed è il figlio naturale della coppia che ha poi adotatto Francisco nel 1993 e Serena e Monica, nel 2000.

Presto Monica coronerà l'amore per il fidanzato con le nozze e proprio un videomessaggio inviato al suo papà durante l'intervista su Rai1 ha stretto il cuore di Rutelli: "Queste ragazze avevano avuto un'infanzia molto complicata e penso che debbano avere un avvenire radioso con le loro forze" ha detto subito dopo commosso. Il riferimento è alla storia personale delle due sorelle, Monica, appunto, e Serena, già nota al pubblico televisivo quando quest'ultima partecipò come concorrente all'edizione del 2019 del Grande Fratello.

Le figlie di Francesco Rutelli

Serena Rutelli aveva raccontato la sua storia al GF. Insieme alla sorella Monica, è stata adottata quando aveva 7 anni dopo essere stata lasciata in una casa famiglia dai genitori. Dopo tre anni l'adozione da parte di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: "La mia vita è cambiata: è stato il giorno più bello della mia vita. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore" raccontò allora la giovane donna.

Proprio durante la permanenza nel reality arrivò la richiesta di un incontro da parte della madre biologica che lei rifiutò di incontrare: "Rivederla per me, sembra una cattiveria, ma non ha senso per me. Non ho voglia di rivederla. Una madre ce l’ho, un padre ce l’ho. Quindi basta così".