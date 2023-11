Francesco Salvi, la rivelazione su Berlusconi e le ragazze del Drive In: cosa si diceva

Ne ha di cose da raccontare Francesco Salvi sulla tv degli anni '80. Esploso grazie al Drive In - programma cult che ha visto nascere artisti come Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi, i Trettrè, ma anche Giorgio Faletti e Antonio Ricci - l'attore ancora oggi è considerato un'icona di quel periodo, di cui custodisce gelosamente ricordi ed emozioni. Alcuni li ha condivisi con il Corriere, a cui ha rivelato alcuni inediti retroscena. A partire proprio di quello che sarebbe poi diventato il patron di Striscia la Notizia: "Quando era sul palco a un certo punto gli usciva sangue dal naso e doveva scappare. Tutte le volte. E si prendeva pure l'applauso in più di incoraggiamento e commiserazione. La verità è che doveva prendere l'ultimo treno per andare ad Alassio che partiva a mezzanotte. Era incredibile, proprio come se avesse un pulsantino nel corpo che lo faceva sanguinare".

Di Gianfranco D'Angelo ricorda la sua educazione: "Tranquillo, ma diversissimo sul palco e giù dal palco. Ogni tanto si addormentava e dovevamo svegliarlo la mattina dopo". Beruschi, invece, aveva paura dei cani: "Una sera, su istigazione di Ricci, gli misi il paltò sul cane lupo che c'era fuori dal ristorante. Tornò a casa senza e per due giorni è stato a letto con la febbre". Fra tanti racconti e leggende metropolitane, Salvi ne ha smentita una: "Si diceva che Berlusconi veniva a trovare le ragazze, ma non è vero".

L'allora presidente Fininvest, però, fu il suo primo grande datore di lavoro. Il Drive In, infatti, prima di sbarcare su Italia 1 andava in scena in un noto locale di Milano, il Derby: "Eravamo tutti semidisperati - ha ricordato Salvi - Ricordo una foto con Beppe Viola, Jannacci, Abatantuono, Porcaro, Mauro Di Francesco e Faletti a presentare un programma che non esisteva, che forse avremmo fatti. Jannacci per rincuorarci diceva: dopo ti spiego, ma tanto quando parlava lui non si capiva niente". Il resto è storia.

