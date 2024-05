È morta "Giulia" della canzone de Le Vibrazioni. Il commovente ricordo di Francesco Sarcina

Si è spenta nelle scorse ore Giulia, la donna che ha ispirato "Dedicato a te" de Le Vibrazioni. La canzone è una delle più amate della band milanese e Francesco Sarcina, il frontman e cantante, ha voluto dedicare un ultimo saluto sui social a Giulia, che per lui è stata così importante (la sua vera identità non è mai stata resa nota). Le sue parole accompagnano un fermo immagine del video ufficiale del brano, girato a Milano, sui Navigli, in cui Giulia era stata interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia.

In un'intervista al Corriere della Sera, Sarcina spiegò che quando si lasciarono lui aveva vent'anni. Francesco sentì l'esigenza di "andare via", che la "vita, le esperienze" lo stavano aspettando e lui la fece soffrire. "Mi amava tanto, c’è rimasta davvero male, mi sono sentito da schifo. Ho fatto soffrire, ma ho pagato con le pene dell’inferno. La lascio non capendo perché, dato che le volevo bene, e faccio un’esperienza delirante: Maia". Il cantante ha poi ricordato una relazione disfunzionale avuta con una donna, il cui nome "Maia" era di fantasia: "Maia si faceva di eroina. Quando la lascio, torno da Giulia e le scrivo una canzone: 'Sai… certe volte accade ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato, fare come un equilibrista, che sul mondo sfida il crollo delle sue capacità…'".

Il ricordo di Francesco Sarcina

"In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con 'lucente armonia'. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: 'Ma come ca**o fate a non capire cosa vuol dire?'. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia", con queste parole inizia l'ultimo saluto di Sarcina a Giulia.

"Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre e un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole", ha scritto ancora Sarcina su Instagram.

"E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra". Leggendo quanto scritto è facile comprendere che Giulia sia sempre rimasta nella vita di Sarcina, che i due fossero in contatto e che lui probabilmente conoscesse tutta la sua famiglia, compreso il marito e i figli.

Il video della canzone "Dedicato a te"