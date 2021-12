Francesco Sarcina è di nuovo papà: la prima foto della bimba e la dedica alla compagna

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta a 45 anni. “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah” ha scritto il frontman de Le Vibrazioni a corredo di uno scatto pubblicato su Instagram dove in primo piano compare la testolina della bimba, arrivata dopo i due figli Tobia Sebastiano, nato nel 2007, e Nina, 6 anni, quest'ultima frutto della relazione con la ex moglie Clizia Incorvaia (in attesa del suo primo figlio da Paolo Ciavarro).

Il musicista ha aggiunto poi un riferimento alla giovane compagna, la modella 25enne messicana Nayra Garibo: “Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”, il pensiero riportato per annunciare l’arrivo della bimba accolta con migliaia di auguri da amici e fan.

Chi è Nayra Garibo, la compagna di Francesco Sarcina

Un accenno al suo rapporto sentimentale Francesco Sarcina lo aveva fatto durante un’intervista televisiva a Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno'. In quell’occasione aveva raccontato di essere innamorato della sua fidanzata, una studentessa universitaria ventenne che in origine era una sua grande fan, e di avere avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il primo incontro con Nayra, neomamma della piccola, sarebbe avvenuto in Messico, durante un viaggio affrontato subito dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia.