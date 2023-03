"Bastian dorme nella villa all'Eur": Totti furioso col fidanzato di Ilary Blasi

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si fa sempre più complesso. A peggiorare la situazione, già molto delicata visto che la coppia ha tre figli minorenni, si sarebbero aggiunte altri due fattori: una foto e la notizia che Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary, abbia dormito nella villa dell'Eur che Totti ancora sta utilizzando quando non si trova nell'attico a Roma Nord con Noemi Bocchi. Questi due particolari avrebbero scaldato l'aria, già bollente, alla vigilia della nuova udienza di fronte ai giudici del tribunale civile, scrive La Replubblica.

La foto della discordia sarebbe stata pubblicata dal settimanale Chi in cui si vedono Blasi, Bastian e la piccola Isabel camminare allegramente mano nella mano. Questo quadretto familiare avrebbe turbato l'ex capitano giallorosso e potrebbe, almeno secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, spingere Totti a voler abbandonare la possibilità di una mediazione tra le parti. A quanto pare il legale dell'ex calciatore, Antonio Conte, avrebbe "depositato una memoria difensiva da 120 pagine". Inoltre Ilary e Francesco sono in tribunale per due questioni diverse: da una parte la questione dei Rolex e gioielli, dall'altra l'affidamento dei figli e la villa all'Eur.