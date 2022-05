Francesco Totti festeggia la figlia Chanel: il tenero gesto

Francesco Totti festeggia su Instagram la figlia Chanel, che oggi compie 15 anni. "Amore mio, tanti auguri" scrive l'ex calciatore nel post, accanto a una loro tenera foto.

Tra le storie, invece, pubblica altri scatti di loro due insieme, con sottofondo le note della canzone di Elisa 'A modo tuo', e aggiunge: "Io e te". Una dedica dolcissima per ricordarle tutto l'amore che li lega e che in un'occasione così speciale non può mancare.

La secondogenita di Totti e Ilary Blasi è un mix tra mamma e papà ed è legatissima alla famiglia. Spesso coinvolge i genitori e i fratelli, Cristian e Isabel, nei suoi video su TikTok ed è proprio papà Francesco a divertirsi di più. Per lui avrà sempre un posto speciale.

Il post e le foto pubblicate da Francesco Totti