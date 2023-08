Francesco Totti, la dedica per i 39 anni di Noemi Bocchi

Sulle note della canzone di Francesco Renga "La tua bellezza", Francesco Totti fa gli auguri a Noemi Bocchi per il suo compleanno. Un brano romantico con cui l'ex calciatore esprime tutto il suo amore per la compagna, che oggi compie 39 anni. "Happy birthday" scrive, poche parole, ma la foto che pubblica è piena di significato: loro due al mare, in acqua, mentre si guardano complici e innamorati in questa che è stata la loro prima estate insieme.

Un anno fa, infatti, tutto questo era impensabile. Fresco di separazione da Ilary Blasi - con tutto il caos mediatico che ne è conseguito - Totti aveva trascorso luglio e agosto trincerato nella sua villa a Sabaudia, circondato solo dai figli e dagli amici più cari (anche se la storia con Noemi era già iniziata). La coppia ha aspettato l'inizio dell'autunno per uscire allo scoperto e ufficializzare la relazione e poco dopo è arrivata anche la convivenza.

Gli auguri social sono arrivati a mezzanotte in punto sul profilo del Pupone, e qualche minuto dopo lei ha ricondiviso tutto tra le sue storie Instagram, dove ci sono anche gli auguri della figlia e di una cara amica. Tra meno di un mese sarà il compleanno di Francesco Totti, e chissà quale sorpresa gli riserverà Noemi per queste 47 candeline.