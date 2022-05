Gli auguri di Francesco Totti al papà scomparso

Oggi Enzo Totti avrebbe compiuto 78 anni. Il padre dell'ex numero dieci giallorosso per gravi patologie polmonari, dopo aver contratto il Covid, e il figlio continua a ricordarlo come se fosse ancora accanto a lui.

Nel giorno del suo compleanno, Totti condivide tra le storie Instagram una foto d'infanzia, mentre era al mare in braccio all'amato papà, con sottofondo le note della canzone di Irama 'Ovunque sarai'. "Buon compleanno sceriffo" scrive il Pupone, ricordando il soprannome del signor Totti - chiamato così prima in casa, poi anche nello spogliatoio della Roma, perché amava tenere tutto sotto controllo e riusciva ad ottenere ogni cosa gli veniva chiesta, come ha spiegato più volte l'ex calciatore - e gli manda un bacio, nella speranza che gli arrivi ovunque sia adesso.

Ex impiegato di banca, il signor Enzo ha sempre seguito il figlio nella sua sfolgorante carriera calcistica. A lui Francesco Totti deve tanto e proprio in occasione della sua morte, due anni fa, condivise un'emozionante lettera sui social in cui parlava del loro profondo legame: "Devo dirti scusa e grazie - scrisse - Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ti voglio bene, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l'avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo e il tuo sorriso non saranno mai dimenticati".

La foto pubblicata su Instagram da Francesco Totti