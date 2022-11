Totti e la legale Bernardini De Pace si "lasciano". Francesco starebbe acquistando un appartamento per Bocchi

Francesco Totti ha deciso di non essere più seguito da Annamaria Bernardini de Pace la legale che lo stava seguendo nel divorzio con Ilary Blasi. A dare la conferma della notizia, anticipata da Dagospia, è stata la stessa Bernardini de Pace al Corriere della Sera: "Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5 % giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti".

I due, quindi, si sono detti addio e Totti, che aveva scelto proprio lei in quanto è una delle avvocate più note del foro romano, si trova ora a cambiare strategia. Gli avvocati di Francesco e Ilary, stando alle parola di Bernardini de Pace, erano riusciti a trovare un accordo che potesse andare bene a entrambi, ma loro lo hanno rifiutato. Dopo l'ennesimo "no", Bernardini de Pace ha capito che la collaborazione non poteva continuare. Adesso Totti al suo fianco continua ad avere il suo legale di fiducia, lo stesso della AS Roma.

Secondo Dagospia dietro a molte decisioni di Totti ci sarebbe Noemi Bocchi che lo avrebbe, tra le altre cose, anche consigliato sull'appartamento da acquistare che non sarebbe più uno solo ma "uno a Roma Nord per lei, uno in zona Mazzini per lui" ed anche sul mobilio e di conseguenza sulla separazione. Sui mobili da scegliere per la cucina (con trasferta in mobilificio di Caserta) o sulle strategie per la separazione. Ma anche in questo caso sono solo supposizioni. Di certo c'è l'udienza dell'11 novembre nella quale Totti e Blasi si parleranno senza esclusioni di colpi in tema di Rolex e borse griffate.