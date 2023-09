L'intervista esilarante di Totti in Cina tra gaffe e errori: il video è virale

In queste ore sono diventati virali dei video realizzati da una influencer cinese, Liz Liang, che in Cina, per la precisione a Wuhan, ha incontrato e intervistato Francesco Totti. L'ex calciatore e campione del Mondo si trovava in Cina in occasione di un evento ed è stato accolto da un bagno di folla, in molti con indosso la sua maglietta della Roma, uno di loro ha addirittura fatto 'invasione di palco' per poterlo abbracciare.

Proprio ieri, in occasione del suo 47esimo compleanno, Liz ha deciso di condividere su TikTok tre video che ha realizzato in occasione dell'evento, tra cui anche l'intervista, esilarante, che ha fatto al calciatore. Nel primo immortala il momento in cui i fan arrivano nel palazzetto, poi il momento in cui Totti si trova sul palco, i tifo seduti sugli spalti che urlano frasi come "Un capitano, c'è solo un capitano", "Ti amo Francesco" e "Sono contento che sei a Wuhan"si sforzano di dire in italiano alcuni tifosi intervistati all'uscita da Liz.

Ma è il terzo video pubblicato da Liang, che stima Totti fin da quando si trovava al liceo, e scriveva il suo nome sui diari, ad aver suscitato enorme scalpore: è quello in cui lo intervista o meglio lo interroga. La prima domanda già da subito mette in crisi il calciatore, che per finta o meno, risponde con un'incomprensibile "Oncomcons" a "Qual è la capitale della Cina?" (la risposta giusta è Pechino). La sua città cinese preferita? Ovviamente "Wuhan" e poi un quesito sulla cucina al quale non sa rispondere e di nuovo emette dei suoni incomprensibili tali da portare Liz a dichiarare "Perché non ne conosco neanche uno". Infine una domanda sul calcio cinese, ma Totti non conosce neanche un calciatore cinese e quindi onestamente lo fa notare. Tra una gag e un possibile errore l'intervista si trasforma in una gag comica: "Io non sto capendo nulla, veramente, ragazzi aiutatemi", esclama l'influencer che poi domanda retoricamente "Ma secondo te va bene così?" e Totti serafico fa spallucce e ride.