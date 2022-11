Francesco Totti: "Il divorzio? Mi costerà un sacco ma con Ilary si sitemerà tutto"

Francesco Totti si sbottona una volta per tutte sul tema divorzio e svela di sentirsi sereno e speranzoso su quello che sarà l'esito di questa "guerra giudiziaria" con la sua ex moglie Ilary Blasi. Dopo il red carpet che ha ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi e una vacanza tra coccole e adrenalina nel deserto insieme alla sua nuova compagna di vita, l'ex capitano della Roma è tornato ad affrontare la sua realtà fatta di tribunali, avvocati e accordi per concludere, una volta per tutte e in modo ufficiale, il suo matrimonio con la conduttrice Ilary Blasi.

E mentre la Blasi è stata beccata dai paparazzi con un nuovo presunto fidanzato, il giovanissimo e aitante Bastian, Totti sembra essere sempre più sereno e positivo di poter trovare un accordo per porre fine, nel modo migliore, a questa brutta separazione di cui i giornali stanno parlando da mesi.

Francesco, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere, avrebbe confidato, infatti, negli spogliatoi dopo una partita di calcio a 8 tra la sua squadra Totti Weese e la Roma, di essere sicuro di riuscire a concludere questo divorzio in modo pacifico e di risolvere tutto con Ilary, anche se consapevole del fatto che per lui, sarà una grande spesa.

“Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”, sarebbero state, infatti, le parole di Francesco.

Attualmente l’avvocato Antonio Conte per Francesco Totti e l’avvocato Alessandro Simeone per Ilary Blasi starebbero in fase di trattativa per evitare che i due vip finiscano al centro di una guerra, psicologica ed economica, per giungere a una soddisfacente separazione.