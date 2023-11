Cristian Totti, seconda festa per i 18 anni con papà Francesco (e senza mamma Ilary): le foto

Un'altra festa ha celebrato i 18 anni di Cristian Totti, primogenito di Francesco e Ilary Blasi che ieri, lunedì 6 novembre, ha raggiunto la maggiore età. A organizzarla stavolta è stato il padre, assente al primo party che si è tenuto in un locale nella serata di domenica dove amici e parenti del festeggiato hanno atteso la mezzanotte del suo compleanno tra musica dal vivo, balli e una scenografia dedicata all'evento. Una mancanza evidentemente dovuta alla presenza di mamma Ilary che, com'è noto, con l'ex marito non ha ancora ricucito i rapporti dopo la burrascosa separazione.

Ed è per questo che ieri sera in casa di Francesco si è tenuta un'altra festa, ristretta a un numero più limitato di persone, ma comunque altrettanto ricca di affetto. A dimostrarlo sono le foto condivise sui social che mostrano Cristian davanti alla torta con il numero 18 scritto su, sorridente accanto alla sorellina Isabel, poi abbracciato dal padre e, ancora, tutti i dettagli dell'abitazione dove l'ex calciatore vive con la compagna Noemi Bocchi pensati per essere dedicati al neomaggiorenne. Presente, anche a questo secondo party, la sorella Chanel e la fidanzata di Cristian, Melissa Monti, che ha condiviso alcuni scatti dell'intima riunione famigliare.