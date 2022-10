Francesco Totti, la foto con i tre figli è la risposta ai pettegolezzi

Francesco Totti è tornato ad essere più presente sui social. Storie con Noemi Bocchi, ma anche foto con i figli che li ritraggono in momenti spensierati e divertenti. Nell'ultimo scatto condiviso dall'ex calciatore oltre a lui ci sono infatti Chanel, Cristian e Isabel: tutti sorridenti, felici. Una sorta di prova che la famiglia sta sì affrontando un periodo complicato, ma che è comunque molto unita. In poche parole una risposta a chi scrive che a risentire delle ripicche tra Totti e Ilary Blasi sono i figli.

In questi mesi le supposizioni si sono mescolate alla realtà, le suggestioni ai fatti e di conseguenza le speculazioni sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti possono essere potenzialmente infinite. Molte di queste hanno riguardato anche i loro figli, vittime - secondo molti - delle scelte comunicative dei genitori che al momento vivono ancora nella loro casa all'Eur, ma sembra in ale diverse del grande appartamento. È vero che i social non rappresentano, per forza, la realtà, ma dagli ultimi contenuti pubblicati sia dall'ex capitano della Roma che dalla conduttrice il rapporto con i figli sembra essere saldo e salvo.

Totti inoltre in queste settimane è uscito allo scoperto, anche sui social, con Noemi Bocchi e anche con la nuova compagna i figli sembrano andare d'accordo, o quanto meno farsela andare bene: hanno partecipato alla festa a sorpresa che Noemi aveva organizzato per Francesco, sono andate - Chanel e Isabel - anche a casa sua; segno insomma che tra genitori e figli il dialogo non manca.