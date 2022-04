Francesco Totti, quando Ilary non c'è dorme con Chanel

"Non avere paura". Francesco Totti sceglie la canzone di Tommaso Paradiso per la tenerissima storia Instagram con la figlia Chanel. Eccoli, padre e figlia, nel lettone, a scambiarsi un po' di coccole prima di addormentarsi. Ilary Blasi è a Milano - dove stasera condurrà L'Isola dei Famosi - e i figli della coppia sono tutti a casa col papà.

Così, mentre Cristian è in camera sua e la piccola Isabel probabilmente dorme già, la secondogenita del 'Pupone', si stringe al suo papà. A maggio Chanel compirà 15 anni, sta diventando una donna, e vederla crescere è una delle emozioni più belle per papà Totti, come ha più volte dichiarato. Tra loro c'è un rapporto di grande complicità: spesso l'ex numero dieci giallorosso l'affianca nei video su TikTok e in casa non le fa mancare la sua spalla per fare qualche scherzo al fratello più grande. Sui fidanzati, però, ancora non è pronto, come ha spiegato qualche tempo fa Ilary Blasi in un'intervista: "Lei si è fidanzata prima di Cristian. Francesco lo sa. Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini, non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua". Figuriamoci il papà: Chanel è (ancora) tutta sua.

