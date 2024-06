Francesco Totti, debito con il fisco per 1,5 milioni di euro

Francesco Totti avrebbe avuto dei guai con il fisco per un totale di un milione e mezzo di euro. Per cinque anni il campione di calcio non avrebbe pagato l'iva, lui non se ne sarebbe accorto fin quanto la guardia di finanza e poi l'agenzia delle entrate non gli hanno bussato alla porta. Totti, secondo quanto scrive Repubblica, pagava le tasse dirette che derivavano dai compensi per gli spot, comparsate in tv, pubblicità ma non aveva aperto la partita iva accumulando così in 5 anni un debito di oltre un milione di euro.

Dalla ricostruzione del quotidiano dal 2018 Totti ha iniziato a fare da testimonial per la Volkswagen, Heineken, Dash, Wind e anche il Lotto. Sono molti altri per non parlare poi delle sue partecipazioni a programmi, come Celebrity Hunted, Che tempo che fa etc...

La sua attività non più occasionale ma a tempo pieno richiedeva che lui si aprisse una partita iva, cambiando così regime fiscale: lui non l'ha fatto e così si è creato il debito con lo stato. Quando finanza e agenzia delle entrare hanno portato alla luce il debito milionario Totti non si è sottratto: "ha saldato tutto, sanzioni comprese".

La causa di divorzio con Blasi

Intanto prosegue la causa con Ilary Blasi per il divorzio. E la questione economica non sarebbe così secondaria: i guadagni dell'ex stella della Roma sono al centro di discussioni tra i legali e il giudice per il mantenimento dei figli. Chissà se questo particolare scivolone con il fisco rientrerà nel divorzio.