Totti-Ilary, nuovo scontro in tribunale. Lui: "I rolex erano miei" e scatta la prova dei cinturini

Non c'è fine alla "battaglia per i Rolex" di Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra proprio che il "pupone" e l'ex letterina non vogliano deporre l'ascia di guerra facendo di tutto per accaparrarsi, prima del divorzio ufficiale, quegli orologi e quelle borsette firmate parte del loro esoso patrimonio. Ebbene sì, nonostante le voci di una riappacificazione tra i due, la guerra Totti-Blasi è ancora in atto e gli spiriti dei due vip, piuttosto bollenti. Come lo sappiamo? Perché ieri, 3 febbraio, c'è stata la terza udienza per il divorzio della coppia prima di quella finale davanti al giudice, prevista per il 14 marzo, e sono emersi nuovi dettagli su questo Rolex-gate che sta intrattenendo ormai tutta Italia da diversi mesi. A chi spettano questi orologi e, soprattutto di chi sono? Di Ilary o di Francesco? Per ora non possiamo ancora averne certezza ma, secondo quanto riporta Repubblica, verrà effettuata la cosiddetta "prova dei cinturini", cioè sarà misurata l'ampiezza dei cinturini degli orologi in questione per capire chi, effettivamente, li portava al polso. E se gli orologi avranno un cinturino della dimensione di un polso femminile, beh, il due più due diventa ovvio anche se, Francesco Totti, continua ad affermare che fossero suoi e non dei regali per Ilary come, invece, sostiene lei.

E la storia delle borsette nascoste? Ancora mistero anche per quelle anche se l'ex capitano della Roma che sarebbe già in crisi con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, sembra aver rilasciato dichiarazioni abbastanza in contrasto tra loro.

La scorsa estate aveva ammesso di aver nascosto le borsette della moglie sperando di poterle "scambiare" con i suoi Rolex e poi, durante l'ultima udienza per la separazione, ha affermato che non ha mai rubato le borse che, infatti, sono poi state ritrovate, insieme alle scarpe, immediatamente dall'ex moglie.

Ilary, invece, non cambia versione né sulle borse, né sugli orologi sostenendo siano suoi in quanto regalo del marito. A questo punto non ci resta che aspettare la prova dei cinturini per scoprire la verità.