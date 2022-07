"Ho tentato di superare la crisi": la verità di Totti sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi

Hanno incaricato l'Ansa di comunicare a tutta Italia la fine della loro relazione. Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 20 anni si sono separati, dopo le indiscrezioni di questo pomeriggio in serata è arrivata la loro conferma ufficiale. Poche parole, brevi frasi: Blasi più pragmatica, Totti più sentimentale. La conduttrice si è soffermata sui figli che devono essere tutelati specificando che il "percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia", invita a non fare speculazioni nel rispetto della "riservatezza della mia famiglia".

L'ex capitano della Roma ha invece parlato della decisione di separarsi affermando di aver cercato in tutti i modi di superare la crisi, ma che alla fine ha capito "che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile". Totti ha anche parlato delle dichiarazioni rilasciate a marzo dopo che a febbraio era scoppiato lo scandalo "divorzio in casa Blasi-Totti" che poi oggi si è concretizzato. All'epoca l'ex calciatore aveva assicurato che la coppia era solida e infatti a tal proposito nel comunicato rilasciato all'Ansa si legge: "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita".

"Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli", così si conclude la dichiarazione del Pupone. Parole molto forti che lasciano quasi intendere che ad aver deciso di mettere un punto al matrimonio, durato 20 anni, sia stata più Ilary. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio" spiega Totti, ma la separazione era diventata ormai l'unica soluzione.

Al momento i due hanno affermato che non rilasceranno ulteriori dichiarazioni soprattutto per tutelare Chanel, Isabel e Cristian.

Totti e Blasi: i loro presunti nuovi compagni

Da mesi rimbalza la notizia che il matrimonio tra i due sia in realtà finito da mesi, se non anni. Di pari passo a questa notizia sta prendendo sempre più piede l'ipotesi che entrambi abbiano in realtà delle relazioni. Il settimanale Chi nel numero in edicola il 13 luglio svelerebbe dei particolari su alcuni presunti messaggi "compromettenti" che Francesco avrebbe trovato nel telefono della ormai futura ex moglie.

Per quanto riguarda Francesco Totti invece nelle pagine del magazine saranno visibili delle foto che lo ritrarrebbero mentre sta andando a casa della sua presunta nuova fiamma: Noemi Bocchi. L'incontro sarebbe avvenuto pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale di oggi.