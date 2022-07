Francesco Totti: le prime immagini dopo la rottura con Ilary

Francesco Totti si mostra in pubbico per la prima volta dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e lo fa senza la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. L'ex calciatore della Roma, infatti, ha deciso di prendersi un momento per sé per staccare la testa dal caos mediatico scaturito dalla sua rottura con Ilary Blasi e lo ha fatto rilassandosi (e divertendosi) con una partita amichevole di paddle, la nuova versione di tennis che sta spopolando ovunque, insieme al suo amico Vincent Candela, il difensore e centrocampista francese con cui ha giocato insieme alla Roma. Ed è proprio dal profilo Instagram di Vincent che Totti è stato "avvistato". L'ex numero 10 della Roma, infatti, mentre la sua ex moglie è in Tanzania con i suoi figli, si è concesso un pomeriggio di svago dedicandosi a ciò che gli piace più fare, cioè sport insieme al suo amico di sempre con il quale ha fatto squadra in un match di paddle a quattro.

Candela, inoltre, ha lanciato un messaggio allusivo a Totti, che ha prontamente taggato nelle stories Instagram, dove con una frase a doppio senso, "Non si perde mai si vince o si impara", sembra proprio riferirsi non solo alla partita di paddle che stanno giocando ma a tuto ciò che sta vivendo Totti con la separazione da Ilary Blasi, alludendo al fatto che, anche se il loro rapporto è finito, da questa situazione si può sempre uscire vincenti o imparare qualcosa di utile.

Totti, inoltre, dopo essersi divertito a giocare con Candela ha anche regalato a dei bambini presenti sul campo delle maglie della Roma autografate. Un gesto di altruismo e gentilezza per l'ex campione che ha sempre dimostrato la sua gratitudine nei confronti dei fan a cui, anche nel bel mezzo del momento difficile che sta passando, ha deciso di regalare un poì del suo tempo.