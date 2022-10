Francesco Totti e Noemi Bocchi: spunta l'anello al dito

Una cena di famiglia al ristorante, nulla di così strano, a rendere il tutto più interessante però ci pensano gli stessi protagonisti: Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, che dall'intervista di Totti non hanno paura di mostrarsi, sono stati paparazzati mentre erano al ristorante, con loro anche Isabel, la piccola di casa Totti-Blasi, e i figli di Noemi oltre ad alcuni amici.

Questi incontri, in cui sono presenti anche i figli, non fanno che confermare le intenzioni serie dei due e a suggellare questa unione, che non è solo passeggera, ecco che arriva anche l'anello. E non uno qualsiasi un anello portato al dito sia da Francesco e sia da Noemi. Simbolo di legame, legame che Totti aveva provato a smentire fino a non molto fa. Starebbero insieme in via ufficiale da 10 mesi, non sono pochi ma neanche molti, ma evidentemente la voglia di promettersi amore era tanta.

E queste foto arrivano a pochi giorni dalla notizia che Totti avrebbe comprato, o preso in affitto, un appartamento di lusso a Roma Nord per stare vicino a Noemi o addirittura per andarci a vivere insieme e nella quale, è evidente, si ritroveranno a vivere sotto le stesso tetto anche i loro figli. Bocchi, secondo il settimanale Chi, avrebbe il merito - oltre alla festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Totti nel suo ristorante preferito, dove lui chiese a Ilary Blasi di sposarlo - di aver fatto riavvicinare Francesco ad alcuni amici "che erano stati un po' confinati da Ilary".

Le foto dal settimanale Chi