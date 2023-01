Totti-Bocchi, vacanze in famiglia: le foto rubate ai Caraibi

Vacanze invernali formato famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Se la scorsa estate i due si sono tenuti a debita distanza, per evitare di gettare benzina sul fuoco dopo la separazione con Ilary Blasi, ora che la loro relazione è ufficiale si sono concessi la prima vacanza tutti insieme. Loro due e i tre figli di lui, che per le vacanze natalizie sono stati con il papà (mentre la mamma è volata in Thailandia con il nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller).

La coppia (famosissima anche all'estero) è stata pizzicata a Miami dai paparazzi americani. L'ex calciatore e la nuova compagna sono stati immortalati prima in spiaggia - sdraiati sui lettini in un momento di totale relax - e poi di ritorno verso l'hotel: abbigliamento da mare e sorrisi complici, si sono mostrati disponibili davanti ai flash, seguiti sempre da un bodyguard pronto a intervenire. Le foto pubblicate da Whopsee.it sono le uniche di questa vacanza, a parte le immagini condivise nei giorni scorsi su Instagram da Chanel - figlia 15enne del Pupone - in cui però non compariva nessuno dei due.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme a Christian, Chanel e Isabel - la più piccola, di 6 anni - hanno trascorso una decina di giorni tra Miami, Honduras e Bahamas e sono appena tornati a Roma, come fa sapere sui social sempre la secondogenita. Tra pochi giorni tornerà dal suo viaggio anche Ilary Blasi, che è rimasta a vivere con i figli nella villa di famiglia al Torrino - quartiere residenziale della Capitale - mentre l'ex capitano giallorosso si è da poco trasferito insieme a Noemi in una nuova casa a Roma nord, al momento in affitto. Prove di convivenza, anche se c'è chi è pronto a giurare che Totti sarebbe pronto ad allargare la famiglia.

Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l'anniversario a Capodanno

Usciti allo scoperto da pochi mesi, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono innamorati da circa un anno. Secondo il racconto dell'ex calciatore, infatti, avrebbero iniziato a frequentarsi proprio dallo scorso Capodanno, tenendo la relazione segretissima. Questa vacanza, dunque, è stato un bel modo di festeggiare il loro primo anniversario e la conferma che fin da subito entrambi volevano fare sul serio.