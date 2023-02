Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è davvero finita? Tutta la verità in un indizio social

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Sono queste le voci che, nell'ultimo periodo, stanno girando su questa coppia che, dall'annuncio del divorzio tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, ha fatto tanto parlare di sé. Prima il gossip sul tradimento di Totti, poi il divorzio con Ilary, poi ancora l'amante Noemi che diventata fidanzata ufficiale con cui andare a vivere in una nuova casa. Poi c'è stato l'arrivato il nuovo fidanzato di Ilary, Bastian, è stata fissata la data dell'udienza per il divorzio e ora, dopo tanto caos mediatico, sono arrivate perfino le voci sul fatto che tra quella che sembrava una coppia felice, parliamo di Francesco Totti e Noemi Bocchi, in realtà, ci sarebbe una vera e propria crisi. Finora si è trattato solo di voci di corridoio anche se c'è chi, nell'ambiente, afferma che i due si siano lasciati. Negli ultimi giorni, però, qualche occhio attento, ha notato un indizio social che sembrerebbe dire tutta la verità sulla presunta crisi tra Francesco e Noemi. Ma entriamo più nel dettaglio.

I due, che da poco sono andati a vivere in una mega villa a Roma Nord insieme ai loro figli, stanno davvero attraversando un momento di crisi? Una cosa è certa, Noemi Bocchi non segue più Francesco Totti su Instagram. Un dettaglio apparentemente superficiale ma che si porta dietro un bel po' di significato dato che, sembra quasi che Totti abbia voluto nasconderne le prove mettendo la visione dei suoi followers parzialmente privata. Ma dal profilo di Noemi, è tutto chiaro, lei non segue più lui anche se per Totti non è lo stesso perché il "pupone" continua ancora a seguire la sua neo-fidanzata sui social. E mentre Ilary Blasi sembra stia vivendo un momento idilliaco con il suo Bastian tra vacanze in giro per il mondo e le prime presentazioni di famiglia, per Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra che le cose non stiano andando così bene.

Sarà davvero arrivata al capolinea questa tanto discussa coppia che per poter vivere sotto la luce del sole ha lottato tanto? Si saranno già arresi i due alle prime difficoltà dopo aver fatto di tutto per superare un divorzio e tutto l'odio che è stato riversato nei loro confronti? Noi speriamo di no ma a dire tutta la verità sulla questione sarà solo il tempo.