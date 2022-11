Prove ufficiali di famiglia allargata per Francesco Totti e Noemi Bocchi con le figlie

Prove ufficiali di famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ormai la coppia non si nasconde più, tanto da mostrarsi complici ed affiatati persino con i rispettivi figli, in quello che sembra essere un perfetto quadretto di famiglia allargata.

L’ultima occasione per i due è stata una cena in un noto ristorante della Capitale. Come sempre insieme all’ex calciatore e la flower designer le due figlie, che come i genitori vanno d’amore e d’accordo. La famigliola allargata, in compagnia di alcuni amici, è stata pizzicata dal settimanale Gente che ha raccontato il dietro alle quinte della serata.

Una cena in famiglia

Totti e la Bocchi hanno scelto il prestigioso ristorante “Le Vele”, sito nel quartiere Aurelio di Roma, dove l’ex capitano giallo rosso è di casa. Francesco siede accanto alla sua Noemi, seducente in un mini-dress nero. Nonostante l’orlo vertiginoso dell’abito e le audaci aperture le attenzioni del pupone e partner sono tutte per le due figlie. La piccola Isabel, 6 anni, e la figlia maggiore di Noemi, 11, (la bambina è nata dalla relazione della donna con Mario Caucci) sono le vere protagoniste della cena.

Le bambine sembrano essere ormai molto amiche, proprio qualche settimana fa avevano accompagnato Totti e la Bocchi a vedere un attico e super attico a Roma Nord. Inoltre pare sia stata proprio Isabel a rendere noto a mamma Ilary il rapporto speciale con i due nuovi amichetti, figli di Noemi, (la flower designer è anche mamma di un maschietto di 8 anni). Un rapporto ambiguo che ha portato la Blasi ad indagare sulle frequentazioni del marito, sino a scoprire l’infedeltà di lui.

L’ultimogenita di Totti e la presentatrice Mediaset durane la serata con il papà e la nuova compagna si improvvisa chef con la sua amichetta. Complice Antonello, il proprietario del locale, le due bambine servono ai genitori, con tanto di cappellino, le pietanze a base di pesce del ristorante. Francesco e Noemi nonostante sembrano discutere per un attimo nel corso della serata, mettono da parte i malumori e si concentrano sulle piccole. Impossibile resistere alla vista delle due chef in erba, la coppia si scioglie e immortala il dolce momento in famiglia con una foto ricordo.