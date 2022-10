Totti e Bocchi, la prima foto insieme: con loro anche Cristian, Chanel e Isabel

Ecco la foto che in molti aspettavano ormai da mesi: Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme. Non più fotogrammi scattati nello stesso posto ma che non li ritraggono mai nella stessa inquadratura, no per la prima volta Francesco e Noemi sono insieme, uno accanto all'altra seduti ad un tavolo di un ristorante.

Questa è la prima foto non ufficiale (ma solo perché non condivisa direttamente dai due interessati) che mostra la coppia che in questi mesi ha fatto così tanto parlare di sé. A pubblicarla è il settimanale Diva e Donna nel magazine in uscita domani, 5 ottobre. Una storia iniziata con uno scandalo, che è continuata sotto i flash dei paparazzi e infine confermata con un'intervista che ha alzato un vero e proprio polverone intorno al divorzio, già complesso, tra Ilary Blasi e Francesco.

La foto è stata scattata dentro al ristorante di Santa Severa nel quale l'ex capitano della Roma molto spesso andava con Ilary, questo locale è particolarmente amato da Totti tanto da essere stato il luogo prescelto dal Pupone per far la proposta di matrimonio alla madre dei suoi figli. Proprio qui è stata organizzata la festa di compleanno a sorpresa per Totti alla quale hanno partecipato oltre agli amici più intimi anche i tre figli di Francesco e Ilary: Cristian, Chanel e Isabel.