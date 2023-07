Francesco Totti e Noemi Bocchi innamoratissimi. La rara foto insieme (e con i figli): "Siamo anime gemelle"

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono più innamorati che mai e il selfie postato dall'ex capitano della Roma insieme alla sua nuova compagna lo dimostra. Uno scatto romantico, a Los Angeles, dove i due sono attualmente in vacanza insieme ai rispettivi figli e dove stanno facendo le prove per una famiglia allargata che sembra davvero andare d'accordo, almeno dopo il trambusto vissuto per il divorzio con Ilary Blasi. Bellissimi, affiatatissimi e con gli occhi a cuoricino, Francesco e Noemi hanno posato, l'uno affianco all'altra, in un selfie romantico che ha subito sciolto il cuore di tutti e non solo per la sua bellezza ma per quella dedica speciale che l'ex capitano della Roma ha fatto alla sua compagna e che tutti non hanno potuto non notare.

Oltre a pubblicare la foto nelle sue stories Instagram, nonostante di solito sia molto riservato, Totti ha deciso di lasciarsi andare a una dolcissima dichiarazione d'amore pubblicando, come sottofondo della foto, la canzone di Eros Ramazzotti Siamo. E a colpire è proprio il fatto che Francesco abbia scelto una strofa specifica per accompagnare la foto con Noemi: "Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, noi siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire".

Una frase che parla da sola e non è passato molto tempo prima che anche Noemi ripubblicasse la stessa immagine a dimostrazione che, anche lei sta vivendo un momento da favola con l'ex marito di Ilary Blasi e che non potrebbe essere più felice di così, con la sua "anima gemella".

