Francesco Totti in Grecia con Noemi Bocchi, la villa sul mare è da sogno: le foto

Le vacanze sono appena iniziate per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che per festeggiare la loro seconda estate insieme hanno scelto la Grecia. La coppia è da poco sbarcata a Naxos - la più grande delle isole Cicladi - e la villa scelta per il soggiorno è da sogno.

Una dimora in perfetto stile cicladico - extra lusso - con affaccio su una delle spiagge più belle dell'isola. A pubblicare le immagini è l'ex calciatore, che condivide tra le storie Instagram alcuni video girati dal piano superiore della villa: una piscina si trova proprio sul terrazzo, mentre l'altra, più grande, in giardino, con tanto di angolo bar e grandi puff su cui rilassarsi. Per andare in spiaggia, invece, basta attraversare la strada.

Giusto il tempo di sistemare le valigie che Francesco Totti e Noemi Bocchi erano già in acqua, pronti per il primo selfie dell'estate. I due sono soli in vacanza, senza figli, e chissà se la Grecia sarà galeotta per l'arrivo di un bebé che in molti ormai si aspettano...