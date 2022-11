Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto, arriva il primo red carpet di coppia

Niente più scatti rubati dai paparazzi, volti nascosti per non farsi riconoscere, posti a sedere lontani allo stadio per non essere associati l'uno all'altra, silenzi stampa, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto. I neofidanzati, infatti, hanno deciso di rendere pubblica, e di conseguenza ufficiale, la loro relazione debuttando in un primo e affiatatissimo red carpet di coppia. L'ex capitano della Roma e la sua nuova compagna che ha sostituito l'ex moglie Ilary Blasi, infatti, si sono presentati insieme a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards, dove Totti è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A e hanno sfilato sul red carpet sotto braccio ed elegantissimi.

Lui in smoking e lei con un abito lungo nero dalla maxi scollatura, che mette in risalto il suo importante décolleté, i due ormai vivono l'amore sotto gli occhi di tutti e hanno attraversato l'ingresso dell'evento calcistico a Dubai sempre vicinissimi e mostrando un grande affiatamento. Francesco e Noemi, inoltre, hanno scherzato con i fotografi e anche lasciato qualche dichiarazione anche se sempre relativa al mondo del calcio e ai prossimi Mondiali in Qatar.

Se tutti gli occhi, ora, sono puntati sui due piccioncini e la loro prima uscita ufficiale, c'è chi sta aspettando con ansia di vedere quale sarà la reazione di Ilary Blasi alla decisione del suo ex marito di uscire allo scoperto con Noemi e portarla al suo fianco a un evento così importante come i Globe Soccer Awards. Siamo sicuri ne vedremo delle belle.