Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo sui social (dopo il docu di Ilary): il Pupone risponde così

Incroci quasi pericolosi a New York. Appena due settimane fa Ilary Blasi ha scelto la Grande Mela per festeggiare il primo anniversario con il compagno Bastian Muller, e adesso è Francesco Totti a fare lo stesso con Noemi Bocchi. La coppia è volata nella metropoli degli States per i loro 13 mesi insieme.

Tra le storie Instagram di Noemi la foto sul rooftop di un grattacielo, con vista sulla New York by night: lei gli stampa un bacio sulla guancia mentre lo tiene stretto, e sorridenti guardano la fotocamera dello smartphone per immortalare un momento così speciale. 13 e due cuori rossi, questo ha aggiunto la compagna dell'ex numero 10 della Roma sullo scatto, felice della loro storia che prosegue a gonfie vele nonostante le difficoltà degli inizi e le dichiarazioni fatte da Ilary Blasi nel docufilm "Unica" sul loro conto, senza tralasciare nulla.

Dall'uscita del docu non si erano più mostrati insieme sui social, ed eccoli ora, forti e sicuri del loro amore, alla faccia di chi li voleva in crisi o comunque indeboliti per le voci e le conseguenti critiche ricevute. Questa vacanza a New York è tutta per loro, prima di tornare a Roma e festeggiare il Natale in famiglia, quella che adesso sono insieme.

Il commento di Totti dopo Unica

Il docufilm di Ilary Blasi ha fatto discutere per giorni e il ritratto di Francesco Totti che ne viene fuori è quello di un marito infedele e bugiardio. L'ex calciatore - che avrebbe visto Unica - non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, ma pare che abbia commentato così: "Faccia e dica quello che vuole". Poche parole, secche e decise, per mettere definitivamente un punto a un capitolo ormai chiuso.