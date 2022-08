Vacanze romane di Francesco Totti e Noemi Bocchi: le foto

Francesco Totti sta passando del tempo di qualità con i figli al mare a Sabaudia. Questa è la prima estate che la famiglia passa separata: prima la vacanza in Tanzania, poi il mare Sabaudia, prima con Ilary e ora con Francesco che le ha dato il cambio. Sulla vacanza di Totti a Sabaudia pende una spada ben affilata, lui e Noemi Bocchi stanno passando le loro giornate al mare a soli 16 minuti di auto, una coincidenza? Per molti no. Lui come già detto si trova a Sabaudia, lei a San Felice Circeo. In questo momento gli unici da tutelare e proteggere sono i figli e al momento, nonostante i gossip a destra e a sinistra, Cristian, Chanel e Isabel sembrano sereni. Francesco gioca con loro, vanno insieme a fare la spesa e gioca anche a footvolley con Cristian che sta seguendo le orme del papà.

Al momento i due non sono mai stati visti insieme in spiaggia o nelle vicinanze delle località di mare, ma c'è chi sospetta che abbiano trascorso una notte su uno yacht misterioso e che utilizzino il tunnel sotto la spiaggia della casa a Sabaudia di Totti.

Al momento Noemi sta facendo acquisti per la nuova casa a San Felice Circeo, è stata paparazzata con la figlia a fare acquisti tra cuscini e biancheria. Le foto del settimanale la mostrano anche al mare con i figli: sfoggia una silhouette invidiabile dopo due gravidanze e senza fare paragoni con Ilary Blasi, possiamo dire che sono entrambe bellissime.

Che tra Noemi e Francesco ci sia un legame forte, almeno per il momento, è ormai certo: neanche i gossip più accaniti (come ad esempio quello che vedrebbe Noemi incita del calciatore) e la paura di essere paparazzato di nuovo hanno tenuto Totti lontano dalla casa di Bocchi, un modo forse per dimostrarle di essere certo della sua scelta? Questo al momento non è dato saperlo, secondo alcune persone a loro vicine vorrebbero uscire allo scoperto dopo la firma delle carte del divorzio che dovrebbe arrivare tra ottobre e novembre. Nel frattempo chissà se vedremo altre foto di Francesco a casa di Noemi. Adesso, come già spiegato, stanno passando le vacanze a pochissimi minuti di distanza, chissà se anche questo è un segno.

Le foto dal settimanale Chi