Francesco Totti con Noemi a scegliere il regalo per Isabel: il video

Oggi è un giorno speciale per Francesco Totti, che festeggia i 7 anni di Isabel, la figlia più piccola. È il primo compleanno dopo la separazione dei genitori ed entrambi - nonostante i rapporti tra loro siano ormai gelidi - la stanno travolgendo d'amore.

Dopo gli auguri su Instagram e il dolcissimo video con le loro foto più belle, è arrivato il momento della scelta del regale. L'ex calciatore si è fatto aiutare dalla compagna, Noemi Bocchi, ormai molto vicina a tutti e tre i figli che ha avuto da Ilary Blasi. Insieme sono andati al negozio di giocattoli e il 'Pupone' si è divertito come un bambino. In un video pubblicato da Noemi sui social, eccolo tra gli scaffali: lei lo chiama e lui si gira con la maschera di Hulk, provando a spaventarla. Tra i due c'è una fortissima complicità e da quando sono usciti allo scoperto ancora di più.

Noemi ha un ottimo rapporto con i figli di Totti, soprattutto con Isabel, amica inseparabile di sua figlia. Lo scorso novembre le due bambine erano finite in un video sui social mentre ridevano e si abbracciavano in un negozio di arredamento, dove i genitori stavano scegliendo i mobili per la casa in cui si sono trasferiti. Una famiglia XXL.