Francesco Totti o Ilary Blasi? Con chi stanno gli italiani

Totti o Ilary? Con chi si è schierato il popolo social ai tempi del divorzio dell’anno? Con nessuno dei due. La sentiment analysis condotta da IZiLab, spinoff di IZI, specializzata in ricerche innovative di web reputation, ha raccolto gli umori di oltre 27mila utenti: il 71% di questi ha scelto la coppia, un patrimonio ormai incastonato in una generazione.

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunto al capolinea. Con due comunicati stampa, prima di lei e poi di lui, l’11 luglio, la coppia simbolo di Roma e della romanità ha fatto sapere ai fan della fine del loro amore. Una crisi che in tanti avevano già raccontato nei mesi scorsi e che non era mai stata effettivamente smentita ma nemmeno confermata. E così, mentre migliaia di persone hanno creduto in una riconciliazione, l’ex numero 10 della Roma e la presentatrice tv si sono detti ‘addio’. Come hanno reagito i follower della ormai ex coppia d’oro?

Lo racconta la sentiment analysis di IZiLab. Sull'argomento si sono espressi, complessivamente, oltre 27mila utenti, sono stati condivisi quasi 60.000 post, che hanno raccolto più di 531mila like e un totale di oltre 7 milioni di interazioni. Da che parte si sono schierati gli utenti social? Né con l'uno, né con l'altro ma contro la separazione. Già perché la maggior parte dei post citano entrambi ed il sentiment complessivo è negativo per oltre il 70% dei post. Tuttavia, la maggior parte dei post cita Totti (oltre il 20%) e solo il restante 8% per Blasi. Anche per gli hashtag vince l'ex giallorosso: #totti è predominante con 39,1%, #ilary con il 15,3%.

E ancora, il livello del sentiment racconta come gli utenti si siano espressi maggiormente a favore di Ilary Blasi rispetto all'ex capitano della Roma, con valori rispettivamente pari al 44,3% e al 39,1%. Non solo, quando gli utenti parlano di entrambi i protagonisti, il sentiment positivo scende al 25%: questo siginifa che le persone sono più tristi quando parlano dell'argomento in generale mentre, sui singoli protagonisti, gli utenti tendono maggiormente ad esprimere ironia.

In tanti hanno paragonato la storia d’amore tra Totti e Blasi alla propria, altri alla crisi di governo ma sempre con ironia. Dall’analisi emerge, quindi, che la coppia Totti-Blasi è un patrimonio incastonato in un’epoca, in una generazione che si lega ai fenomeni sociali e culturali contemporanei. E chissà che il popolo del web non sia sovrano e porti Totti e Ilary a tornare insieme?