Totti ricorda l'addio alla Roma, ma un dettaglio su Ilary fa storcere il nasco

"La mia vita". Questo si legge nella didascalia scritta da Francesco Totti al video che ricorda il suo addio alla Roma, e al calcio, il 28 maggio 2017. Quel giorno per il calciatore è stato uno dei più sofferti della sua vita: non solo aveva lasciato la sua professione, ma anche un club che non aveva mai tradito e che invece contro ogni pronostico gli volterà le spalle come lui stesso ha dichiarato nel 2019, quando decise di lasciare la poltrona da direttore sportivo. "Non è stata colpa mia perché non ho mai avuto la possibilità di esprimermi, non ho mai avuto la possibilità di prendere parte al progetto tecnico. Il primo anno ci può stare, ma già nel secondo ho capito cosa volessi fare e non ci siamo mai trovati. Sapevano le mie intenzioni, volevo dare tanto a questa società, ma loro non hanno mai voluto. Mi tenevano fuori da tutto", queste le sue parole.

Oggi, dunque, ricorre per Totti un anniversario difficile. Quel giorno sul campo, quando parlò ai suoi tifosi, poteva contare sul sostegno e supporto di Ilary Blasi e dei figli, Cristian, Chanel e Isabel. Quelle immagini sono rimaste ben impresse nella mente di chi ha seguito le gesta del calciatore e per questo motivo non vedere mai Ilary nel filmato che Totti ha pubblicato sul suo profilo social ha fatto storcere il naso ad alcuni.

"Sono in tribunale certo che lei non compare", ha sottolineato qualcuno ricordando che il divorzio tra il calciatore e Blasi non è dei più semplici e per questo ci sono di mezzo avvocati e il tribunale di Roma. Nel video invece le immagini con i figli sono moltissime, perché come ha scritto Totti loro fanno parte della sua vita, Ilary non più. A completare poi il post la canzone di Antonello Venditti "Amici mai", per alcuni anche quello potrebbe essere un riferimento all'ex moglie.