"Francesco Totti pronto a parlare dopo i gossip su Noemi Bocchi"

Francesco Totti non ci sta. Il Capitano si sarebbe stancato dei continui gossip sulla fine del suo matrimonio e sarebbe pronto a rispondere. Le indiscrezioni, più meno vere che siano, sono moltissime e l'ultima, che tira in ballo anche i figli, non gli sarebbe andata giù. Ieri il settimanale Chi ha fatto una ricostruzione della crisi in casa Totti-Blasi, la nuova vita di Francesco dopo che ha lasciato il calcio, la morte di suo padre nel 2020, l'inziare a gestire i suoi social da solo togliendo l'incarico alla sorella di Ilary, l'incontro con Noemi Bocchi in un campo di paddle fino alla vera e propria bomba che il settimanale ha scritto ieri: Totti avrebbe portato a casa di Noemi la sua figlia più piccola, Isabel. Ilary avrebbe scoperto questo dettaglio non da poco e quindi avrebbe ingaggiato un investigatore privato.

Tutto ciò avrebbe mandato su tutte le furie l'ex calciatore e secondo fonti a lui vicine, scrive il Corriere della Sera, vengono etichettate da Totti come "gigantesche castronerie, falsità, bufale, maldicenze senza fondamento. Messe in giro da chi ha interesse a suscitare tanto clamore mediatico".

Sulla questione divorzio al momento tutto tace, i loro avvocati si sarebbero parlati in via informale, "ma niente di più". Secondo il quotidiano, presto Totti sarebbe pronto a replicare a quanto in queste settimane è stato scritto su di lui, Ilary, i figli e anche Noemi Bocchi.