Francesco Totti avvistato a Sabaudia: chi c'era in spiaggia con lui

Facendo una tranquilla passeggiata in spiaggia a Sabaudia - non lontano da uno degli stabilimenti balneari più alla moda della famosa località sulla costa laziale - non è difficile imbattersi in quella che fino a pochi mesi fa era una delle famiglie italiane più unite e amate, questa estate invece quel che ne resta. Freschi di separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi - soliti trascorrere qui gran parte delle vacanze insieme a Cristian, Chanel e Isabel - si sono dati il cambio nella meravigliosa villa al mare (una delle poche proprietà immobiliari in condivisione, che molto probabilmente andrà ai figli).

Dopo il breve soggiorno della conduttrice, rimasta fino ai primi giorni di agosto, è il momento di Totti, che si godrà la vacanza pontina fino alla fine del mese. Dal bagnasciuga non è complicato avvistarlo, il codazzo di curiosi in pellegrinaggio verso la spiaggia libera che frequenta ormai da anni fa da corridoio luminoso. Eccolo lì il 'Capitano', sul lettino portato direttamente da casa. Gli habitué del posto lo considerano come un normale villeggiante, i più sfacciati gli chiedono il selfie di rito a cui non si sottrae, i tifosi nostalgici si fermano per strappargli due battute sulla nuova rosa giallorossa.

Sabato l'ex numero 10 della Roma aveva visite, ma nulla a che vedere con la nuova compagna Noemi Bocchi, che secondo indiscrezioni incontrerebbe di nascosto tra Sabaudia e il Circeo, dove questa estate ha preso casa lei. Con lui oltre al figlio Cristian - qui solo per il weekend perché impegnato a Trigoria con gli allenamenti delle giovanili - c'erano anche due cari amici con cui ha trascorso l'intera giornata in spiaggia. Francesco Totti è apparso sereno e rilassato mentre chiacchierava e scherzava con i due, nonostante questo sia uno dei periodi più difficili della sua vita. Tra settembre e ottobre potrebbero concludersi le pratiche di separazione con Ilary Blasi e secondo alcuni beninformati Totti starebbe aspettando proprio quel momento per uscire allo scoperto con Noemi. Nel frattempo bocche cucite, incontri blindati e semaforo verde solo per gli amici più stretti.