San Valentino in casa Totti, fuga d'amore con Noemi e per Chanel un ammiratore segreto

Come hanno trascorso il San Valentino Francesco Totti e Noemi Bocchi? Con una romantica fuga d'amore lontano da una Roma che, ormai, sembra stare loro un po' stretta. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, l'ex capitano della Roma ha finalmente ritrovato un po' di serenità e ora ha deciso di vivere la sua nuova storia d'amore alla luce del sole senza doversi più nascondere da paparazzi, giornalisti e occhi indiscreti. Anzi, i due, hanno finalmente iniziato a mostrarsi in pubblico, scambiarsi gesti d'affetto e perfino a taggarsi nelle stories Instagram. Ed è proprio grazie a Instagram che sappiamo che Francesco e Noemi hanno deciso di trascorrere il giorno degli innamorati in una romantica location che stanno raggiungendo proprio in queste ore in treno.

A rivelarcelo è proprio Noemi Bocchi che ha postato una foto fatta su un treno con tanto di scritta "Happy Valentine's Day to all" e un tag a Francesco Totti che lascia intendere che i due abbiano intenzione di passare la notte fuori in qualche location romantica e lontano dal caos della città. Un San Valentino romantico per Francesco ma anche per sua figlia Chanel che, proprio nel giorno dedicato all'amore, ha ricevuto un masso di rose rosse da un ammiratore segreto. Chi sarà? Per ora non possiamo saperlo ma una cosa è certa, Chanel è felicissima di questo regalo al punto da averlo postato, fiera, sui suoi social.

E mentre Totti è con Noemi e Chanel si gode le sue rose rosse a Roma, cosa sta facendo Ilary Blasi? Siamo certi stia con il suo Bastian ma per ora, sui social, tutto tace. Non ci resta che attendere.