Francesco Totti alle terme di Viterbo (ma non con Noemi Bocchi)

Cercasi Francesco Totti. L'ex numero 10 della Roma si è volatilizzato con la tempesta mediatica esplosa dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio quasi ventennale con Ilary Blasi. Se la conduttrice continua a condividere sui social quasi ogni momento di questa prima estate da separata - dal viaggio in Africa con i figli alla villeggiatura nella loro casa di Sabaudia - il Pupone, al contrario, è completamente sparito dalla circolazione.

A parte un post pubblicitario, pubblicato lo scorso 19 luglio, l'ex calciatore si è eclissato e non soltanto su Instagram, dove è sempre stato abbastanza attivo. Di lui non si hanno notizie da settimane, ma in queste ore arriva la soffiata di Dagospia che lo vorrebbe alle Terme dei Papi, a Viterbo, per rigenerarsi e staccare la spina dopo la bufera (che non accenna a placarsi). Insieme a lui, però, non ci sarebbe, come in molti già immaginavano, la nuova fiamma Noemi Bocchi - principale 'responsabile' della separazione da Ilary - ma un amico. Totti si sarebbe rifugiato con lui nel famoso centro termale alle porte di Roma, provando a tenere lontano il gossip almeno per qualche giorno.

A proposito di 'amici', in questi giorni è tornato a parlare anche Alex Nuccetelli, per anni molto vicino a Francesco e Ilary (fu lui a farli conoscere). Totti si sarebbe confidato con lui, dicendo: "Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso". Dunque nessun rimpanto né rimorso, anche se dietro alla fine del loro matrimonio restano ancora molti punti oscuri.