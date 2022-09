Francesco Totti torna sui social: il giro in scooter con Cristian

Sereno e sorridente. Così Francesco Totti si fa rivedere dai follower dopo mesi di silenzio. L'ex calciatore, che da luglio era sparito dai social - salvo qualche post pubblicitario - è tornato a condividere su Instagram qualche momento della sua vita privata.

Già qualche giorno fa, per il suo 46esimo compleanno, tra le storie aveva pubblicato gli auguri dei figli e degli amici. Oggi, invece, eccolo sullo scooter con Cristian, il primogenito, in giro per le strade di Roma: fermi al semaforo, Totti lo inquadra ma il sedicenne, che non ama comparire sui social, si gira intimidito dallo smartphone mentre il papà ride. La loro complicità è evidente e in questi mesi difficili è proprio per i figli che il 'Pupone' sta cercando di arrivare a un accordo con Ilary Blasi per la separazione, anche se la battaglia legale sembra ormai inevitabile.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i due ormai ex coniugi sarebbero pronti ad andare in Tribunale qualora non si mettessero d'accordo. La conduttrice avrebbe chiesto 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37 mila e 500. Perentorio - pare - il no dell'ex capitano giallorosso che a lei non vuole concedere nemmeno un euro, mentre è pronto a versare 7 mila euro mensili per i figli.