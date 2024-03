Francesco Totti presenta le uova solidali, Selvaggia Lucarelli non resiste e replica

Nel bel mezzo della bufera mediatica, oltre che di un'inchiesta della Procura di Milano, che ha travolto Chiara Ferragni per aver legato un'operazione commerciale - la vendita di un pandoro brandizzato - alla beneficenza (e sotto la lente d'ingrandimento ci sono anche altre operazioni simili fatte con uova di Pasqua, biscotti e una bambola Trudy), arriva Francesco Totti a dimostrare come vanno fatte le cose.

L'ex calciatore presenta le sue uova solidali in un post su Instagram: "Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria, a Roma, a regalare le uova di Pasqua ai pazienti. E che uova - si legge - quelle con il mio nome". Dunque, anche Totti ha fatto le uova di Pasqua brandizzate per beneficenza e questo scatena l'ironia di Selvaggia Lucarelli, autrice dell'inchiesta che ha portato l'Antitrust a multare Chiara Ferragni per il pandoro Balocco: "Madonna Francè, ti prego non fa' casini che me vojo riposà".

Una battuta in romano oggettivamente irresistibile, ma che resta una battuta. Nel post, infatti, l'operazione è spiegata nei minimi dettagli, senza possibilità di "fraintendimenti", per usare una parola che ultimamente va molto di moda: "Vi racconto l'iniziativa - scrive ancora Totti (o il suo social media manager), senza dimenticare l'hashtag #adv - Ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano Italia per realizzare un uovo con la mia immagine. L'azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell'apparato muscolo scheletrico, in particolare negli anziani, attraverso il progetto del Campus Biomedico. Io farò la mia parte, come sempre. Ps - conclude - l'uovo è buonissimo, quello al latte è il mio preferito". Nessun errore di comunicazione.