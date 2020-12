Francesco Totti in versione ‘papà ballerino’: il video con i figli è irresistibile

Che Francesco Totti sia letteralmente innamorato dei suoi tre figli non è certo una novità, ma l’ultimo video che lo vede protagonista insieme a loro conferma ancora una volta quanto l'ex capitano della Roma sia coinvolto dalla loro vita che contempla anche movimentati balletti social...

Francesco Totti e il video con i figli

Su Tik Tok, ecco allora il video che mostra Francesco Totti alle prese con uno stacchetto tipico del social network tanto in voga tra i giovanissimi: mentre il primogenito Cristian tiene sulle spalle la sorellina Isabel, lui regge la seconda figlia Chanel, e con loro si cimenta nei passi di una canzone che riempie la stanza addobbata per le feste natalizie. Dal divertente filmato che documenta una bellissima versione paterna dell’ex capitano giallorosso è assente mamma Ilary Blasi che chissà, magari, è proprio la ‘regista’ della dolcissima clip...

Per l’ex numero 10 della Roma, questo non sarà un Natale come gli altri a causa dell’assenza del padre Enzo, scomparso lo scorso ottobre a causa del Covid. "Spero di passarlo in famiglia, ma sarà un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre", ha confidato di recente Totti in un’intervista a ‘Verissimo’. E questo, più che qualsiasi altro, è proprio il momento per lasciarsi circondare dall’amore dei suoi affetti più cari di cui i suoi tre figli e la moglie Ilary sono indefettibili parti.

(Di seguito, il video che su Tik Tok mostra Francesco Totti ballare con i figli)